Телеведущая Алена Водонаева запустила свой канал на YouTube

Многие знаменитости ведут свои каналы на YouTube, к примеру, Ксения Собчак и Анастасия Евлееева. Только недавно Алексей Панин запустил свой видеопроект, получивший название "На игле", где первой гостьей стала Дана Борисова, телеведущая откровенно рассказала о своей зависимости и методах борьбы.Теперь же свой проект, как блогер, решила реализовать звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева. Главной темой она решила сделать общественные и политические вопросы. В публикации в Instagram модель разместила тизер первого выпуска. Недавно Водонаева оказалась в центре скандала, так как коллеги и артисты, а также политики раскритиковали ее высказывание касательно увеличения материнского капитала. Телеведущая отметила, что рожать больше станут те, кому нужны деньги на бутылку водки, но ее коллеги считают иначе.Теперь же Алена Водонаева решила отстоять свое право высказываться касательно происходящих в стране событий. Также модель возмущена тем, что на политической передаче, куда ее позвали отстоять свое мнение, показали снимки для эротических журналов. То, что в ее микроблоге опубликованы интимные снимки, не лишает знаменитость права высказываться касательно политической среды в стране.Алена Водонаева попросила поклонников пожелать ей удачи и оставила ссылку на свой первый выпуск. YuoTube, по ее мнению, подходящая площадка, где модель сможет отстоять свою точку зрения и найти поддержку.