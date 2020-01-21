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Специалист в сфере технологий Леонтий Букштейн рассказал о возможных инновациях в iPhone 12

Специалист в сфере технологий Леонтий Букштейн высказался о вероятных особенностях предстоящего смартфона iPhone 12. Гаджет может выйти осенью нынешнего года.
Специалист в сфере технологий Леонтий Букштейн рассказал о возможных инновациях в iPhone 12

По словам эксперта, американской корпорации Apple все тяжелее удержаться на месте мирового лидера по изготовлению высококачественных устройств, но на территории России им пока это удается. Сейчас крайне сложно удивить пользователей чем-то новым, в связи с чем Apple если и представит нечто инновационное, то из области идентификации. К примеру, компания может внедрить в аппарат функции разблокировки по зрачку глаза, особенно принимая во внимание важность подобного направления, так как ныне смартфоны считаются центрами развлекательной и информационной сферы, в них люди хранят разные документы в электронном виде и данные банковских карт.

Напомнил эксперт, как ранее Россия предлагала Apple устанавливать на их проекты для рынка страны созданное в ее пределах программное обеспечение, но фирма ответила отрицательно. Как передает NewInform, Букштейн считает, что так «купертиновцы» сохраняют территориальность, ни с кем не сотрудничая. Специалист уверен, что с каждым годом Apple все тяжелее вносить что-то инновационное в свою технику, которая так хороша, что ей пользуются как пенсионеры, так и подрастающее поколение.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:38

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