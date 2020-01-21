Эксперты рассказали, как водителей наказывают за неправильной включенный сигнал поворота





Специалисты подчеркивают, что при разборе ДТП, причиной которого стал резкий маневр без предупреждения, сотрудники автоинспекции часто составляют протокол, указывая в его тексте обоюдную вину водителей. В то же время, подобное нарушение попадает сразу под несколько конкретных статей действующего КоАП. Так, согласно пункту 2.7 правил дорожного движения, совершение маневра без включенного «поворотника» считается опасным вождением. Для водителей, которые совершают маневры, не включая сигнал поворота, законом предусмотрена административная ответственность – таких нарушителей наказывают штрафами в размере 500 рублей. Если подобные действия приведут к аварии, то за них могут наказать предупреждением или все тем же административным штрафом в том же размере.При этом, подчеркивают эксперты, чаще всего, при подобных происшествиях автоинспекторы признают обоюдную вину участников аварии, поэтому самым большим наказанием в данном случае становится заметное сокращение суммы страховой выплаты для компенсации причиненного ущерба, что заметно бьет по кошельку автовладельца.