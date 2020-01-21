Разработчики из Microsoft приступили к редизайну Windows 10





Американский технологический гигант Microsoft продолжает работу над новейшей версией операционной системы Windows 10. Компания объявила еще в декабре о планах по изменению 100 значков приложений, чтобы предоставить пользователям ОС лучший и более стильный внешний вид. Также недавно появилась информация о появлении 10 новых ярлыков. Они пока доступны исключительно участникам Windows Insiders, занимающихся тестированием нового продукта. Кроме того, изображения с будущими пиктограммами опубликовал пользователь портала Reddit.В общем и целом дизайн значков был вдохновлен Fluent Design System, стилем оформления графического интерфейса, который представили на пресс-конференции Microsoft Build 2017. На данный момент новые иконки способны отображаться исключительно на панели задач, в то время как кнопка "Пуск" не претерпит каких-либо внешних изменений. Очевидно, что Microsoft будет отталкиваться от отзывов бета-тестеров, а в дальнейшем внесет необходимые поправки.