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Toyota в следующем месяце представит свой новый маленький кроссовер

Уже 10 февраля 2020 года японская компания Toyota официально представит свой новый компактный кроссовер, который должен пополнить европейскую модельную гамму производителя. Отмечается, что новинка в модельному ряду японской марки будет позиционироваться как автомобиль классом ниже модели CH-R.
Toyota в следующем месяце представит свой новый маленький кроссовер

Примечательно, что название будущего дебютанта до сих пор держится в секрете. Известно лишь, что новинка построена на переднеприводной модульной платформе TNGA собственной разработки, а по большинству технических узлов модель унифицирована с представленным еще в минувшем году компактом Toyota Yaris нового поколения. Более того, как рассчитывают в самой компании, Toyota Yaris и новый кроссовер должны стать ударным тандемом, который позволит бренду дополнительно укрепить свои позиции на автомобильном рынке Европы и к 2025 году давать на двоих около 30% от общего объема продаж в этом регионе.

По предварительной информации, новый кросс-компакт Toyota оснастили 3-цилиндровым 1,5-литровым двигателем мощностью 89 лошадиных сил. Принимая во внимание то, насколько серьезные надежды производитель возлагает на эту модель, эксперты практически не сомневаются, что в продаже появится гибридная версия с тем же 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором-генератором, работающим по циклу Аткинсона.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:54

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