Toyota в следующем месяце представит свой новый маленький кроссовер





Примечательно, что название будущего дебютанта до сих пор держится в секрете. Известно лишь, что новинка построена на переднеприводной модульной платформе TNGA собственной разработки, а по большинству технических узлов модель унифицирована с представленным еще в минувшем году компактом Toyota Yaris нового поколения. Более того, как рассчитывают в самой компании, Toyota Yaris и новый кроссовер должны стать ударным тандемом, который позволит бренду дополнительно укрепить свои позиции на автомобильном рынке Европы и к 2025 году давать на двоих около 30% от общего объема продаж в этом регионе.По предварительной информации, новый кросс-компакт Toyota оснастили 3-цилиндровым 1,5-литровым двигателем мощностью 89 лошадиных сил. Принимая во внимание то, насколько серьезные надежды производитель возлагает на эту модель, эксперты практически не сомневаются, что в продаже появится гибридная версия с тем же 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором-генератором, работающим по циклу Аткинсона.