"Очень сильно тебя дружу": Тимур Батрутдинов трогательно поздравил Ольгу Бузову с 34-летием
Вчера телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова отметила 34-летие, с чем ее трогательно поздравили друзья, близкие и родные. Не стал исключением и резидент "Comedy club" Тимур Батрутдинов, с которым исполнительницу связывает крепкая дружба.
На своей странице в Instagram Тимур Батрутдинов разместил пост, в котором рассказал, как дорожит Ольгой Бузовой. Резидент "Comedy club" назвал исполнительницу своим "компасом земным" и отметил, что каждый день с ней - это путешествие.
Раньше Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова подозревали в наличии бурного романа, звезды вместе отдыхали в Таиланде, откуда публиковали совместные снимки и видео. Однако потом сама телеведущая и звезда проекта "Дом-2" опровергла домыслы. Сейчас Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном, а поклонники подозревают, что знаменитости и живут вместе.
День рождения Ольга Бузова встретила в компании возлюбленного, утром он преподнес ей роскошный букет роз в постель, а затем они вместе станцевали под романтическую композицию ,исполненную скрипачом на стеклянной скрипке.
На своей странице в Instagram Тимур Батрутдинов разместил пост, в котором рассказал, как дорожит Ольгой Бузовой. Резидент "Comedy club" назвал исполнительницу своим "компасом земным" и отметил, что каждый день с ней - это путешествие.
"Не переставай быть счастливой!Очень сильно тебя дружу", - добавил юморист.
Раньше Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова подозревали в наличии бурного романа, звезды вместе отдыхали в Таиланде, откуда публиковали совместные снимки и видео. Однако потом сама телеведущая и звезда проекта "Дом-2" опровергла домыслы. Сейчас Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном, а поклонники подозревают, что знаменитости и живут вместе.
День рождения Ольга Бузова встретила в компании возлюбленного, утром он преподнес ей роскошный букет роз в постель, а затем они вместе станцевали под романтическую композицию ,исполненную скрипачом на стеклянной скрипке.