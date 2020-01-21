"Очень сильно тебя дружу": Тимур Батрутдинов трогательно поздравил Ольгу Бузову с 34-летием

"Не переставай быть счастливой!Очень сильно тебя дружу", - добавил юморист.



На своей странице в Instagram Тимур Батрутдинов разместил пост, в котором рассказал, как дорожит Ольгой Бузовой. Резидент "Comedy club" назвал исполнительницу своим "компасом земным" и отметил, что каждый день с ней - это путешествие.Раньше Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова подозревали в наличии бурного романа, звезды вместе отдыхали в Таиланде, откуда публиковали совместные снимки и видео. Однако потом сама телеведущая и звезда проекта "Дом-2" опровергла домыслы. Сейчас Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном, а поклонники подозревают, что знаменитости и живут вместе.День рождения Ольга Бузова встретила в компании возлюбленного, утром он преподнес ей роскошный букет роз в постель, а затем они вместе станцевали под романтическую композицию ,исполненную скрипачом на стеклянной скрипке.