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«Большая трагедия»: В правительстве Пензенской области прокомментировали смерть актрисы Марины Рузавиной

Известия о скоропостижной кончине актрисы театра «Провинция» Марины Рузавиной довольно быстро стали известны в стране. Многие россияне выражают соболезнования родным и близким артистки, умершей всего через день после своего 26-го дня рождения. Прокомментировали эту утрату и в правительстве Пензенской области.
«Большая трагедия»: В правительстве Пензенской области прокомментировали смерть актрисы Марины Рузавиной

По предварительным данным, причиной смерти молодой артистки стал внезапный отрыв тромба. Худрук драмтеатра Пензы Сергей Казаков одним из первых сообщил о кончине Рузавиной, высказал свои соболезнования и назвал ее доброй, энергичной и очень умной девушкой. Кроме того, он рассказал, что юные воспитанники Марины Рузавиной очень тяжело восприняли известия о смерти любимого педагога. Журналисты российского издания Nation News связались с главой пресс-службы губернатора Пензенской области Диной Черемушкиной и попросили прокомментировать столь тяжелую утрату.

«Безусловно, это беда и большая трагедия. От лица правительства и главы региона хотим выразит соболезнования родным и близким Марины Рузавиной», - заявила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Глава театра «Провинция» на сцене которого служила покойная, отказался комментировать ее смерть, заявив, что пресса проявляет излишнее внимание к этой истории.

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Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:00

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