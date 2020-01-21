«Форменное издевательство»: Журналист Павел Садков назвал сериал «Крепостная» жалкой копией «Рабыни Изауры»
Сериал «Крепостная», который выходит в эфире канала «Россия 1», довольно быстро полюбился многочисленным домохозяйкам. Однако критики придерживаются иного мнения. К примеру, как считает журналист Павел Садков, данный фильм является лишь жалкой и неудачной копией некогда знаменитой бразильской драмы «Рабыня Изаура».
Более того, обозреватель уверен, что старая бразильская «мыльная опера уже сегодня выглядит как смешная и старомодная, но милая халтура», однако новый сериал «Крепостная», и вовсе, является «форменным издевательством» над зрителем. «Это все та же рабыня Изаура, только в Малороссии девятнадцатого столетия, с полуживыми героями и театральными диалогами. Тут даже страсть играют как-то снисходительно, а злодеи больше напоминают Кощея Бессмертного из старой сказки», - подчеркивает Садков.
Журналист также обратил внимание на то, насколько кричащими оказались костюмы в новелле, а массовку и вовсе назвал «бестолковой», поскольку она вообще не понимает, чем ей заняться в кадре.
Более того, обозреватель уверен, что старая бразильская «мыльная опера уже сегодня выглядит как смешная и старомодная, но милая халтура», однако новый сериал «Крепостная», и вовсе, является «форменным издевательством» над зрителем. «Это все та же рабыня Изаура, только в Малороссии девятнадцатого столетия, с полуживыми героями и театральными диалогами. Тут даже страсть играют как-то снисходительно, а злодеи больше напоминают Кощея Бессмертного из старой сказки», - подчеркивает Садков.
Журналист также обратил внимание на то, насколько кричащими оказались костюмы в новелле, а массовку и вовсе назвал «бестолковой», поскольку она вообще не понимает, чем ей заняться в кадре.