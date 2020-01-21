«Форменное издевательство»: Журналист Павел Садков назвал сериал «Крепостная» жалкой копией «Рабыни Изауры»





Более того, обозреватель уверен, что старая бразильская «мыльная опера уже сегодня выглядит как смешная и старомодная, но милая халтура», однако новый сериал «Крепостная», и вовсе, является «форменным издевательством» над зрителем., - подчеркивает Садков.Журналист также обратил внимание на то, насколько кричащими оказались костюмы в новелле, а массовку и вовсе назвал «бестолковой», поскольку она вообще не понимает, чем ей заняться в кадре.