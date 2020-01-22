Медики: Смертельной опасности подвергаются люди с низким уровнем лимфоцитов в крови





Лимфопения – пониженное количество лимфоцитов в крови. Ее устанавливают в процессе рутинного забора крови. Ранее пациента для дальнейшего обследования не направляли, так как о влиянии лимфопении на здоровье не знали.Согласно опытам, пациенты с низкими лимфоцитами в крови подвержены высоким рискам смерти от любых причин. Медики проводили опыты с 2003 по 2015 год, где участвовали 108 135 датчан возрастом от 20 до 100 лет.Специалисты выяснили, что в 1,6 раза у людей с данной проблемой повышается вероятность умереть в 1,5-2 раза от сердечно-сосудистых болезней, злокачественных опухолей и инфекций. Ученые думают, что с понижением лимфоцитов связан пожилой возраст людей, а повышенный риск смерти вызывается пониженной иммунной способностью выжить при смертельных болезнях. Исследования позволят обнаруживать людей с лимфопенией для дополнительного наблюдения.