Медики рассказали о влиянии мультфильмов на психику ребенка





Так, доктор Михаил Хорс считает, что малыши с ранних лет становятся не просто зрителями, а систематически смотрят разного рода мультфильмы. При этом, безусловно, представленные на телевидении детские программы и анимационные фильмы несут в себе образовательные нагрузки. Особенно это касается ряда мультфильмов от авторитетных студий, продукция которых содержит определенные посылы и контекст. Развивающие программы помогают ребенку, однако, в зависимости от возраста, некоторые виды детского контента лучше смотреть с родителями. Это необходимо, чтобы в нужный момент объяснить ребенку непонятный для него смысл.Доктор Хорс советует принимать активное участие в досуге детей, проявлять интерес к развлечениям и стимулировать память. Это можно сделать, расспрашивая, что из увиденного на экране понравилось малышу больше всего. Также важно понимать, что в раннем детстве ребенок часто представляет себя в образе персонажей, сопоставляет с ними свою личность. Поэтому в детском развлекательном контенте обязательно должен быть протагонист, главное действующее лицо. Неправильная передача той или иной истории может повлиять на формирование ребенка, воспитав в нем агрессивность, нервозность, либо равнодушие к чужим эмоциям или боли.При этом медицина не советует разрешать детям смотреть мультфильмы слишком часто, ведь в некоторых семьях принято таким образом занимать время малыша, чтобы избежать его капризов и баловства. Во-первых, между сеансами телепросмотра необходимы перерывы для прогулок или общения с другими ребятами. Во-вторых, психологи советуют давать малышу не более получаса в сутки на просмотр любимых мультиков. Для школьников младших классов этот лимит можно увеличить до 50 минут. При этом экран телевизора должен быть не ближе трех метров от глаз малыша. Это поможет избежать опасности нанесения вреда для зрения.