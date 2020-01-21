Эвелина Бледанс положительно отреагировала на информацию о выплатах материнского капитала в России

По мнению актрисы, жители РФ нуждаются в материнском капитале. В данное время люди рожают детей на свой страх и риск, берут на себя немалую ответственность. Она напомнила, что государство хорошо стимулирует граждан, дабы у тех появлялись наследники. Родители осознают, что могут получить так называемую «несгораемую сумму», которая положительным образом скажется на жизни семьи, в связи с чем материнский капитал необходимо предоставлять людям.Эвелина Бледанс выразила большую благодарность правительству за проводимые реформы в сфере поддержки молодых родителей. В это же время она сожалеет, что многие присоединяются к движению чайлдфри, поэтому поддержала идею финансовой помощи при рождении и воспитании детей. Комментируя слова одной из российских знаменитостей, что некоторые граждане маткапитал станут применять не по назначению, звезда отметила, что у них не хватит ума для обналичивания денег. Актриса уверена, что в настоящее время необходимо больше рожать для улучшения демографической ситуации в России.