АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

Яна Рудковская посоветовала обратиться к психиатру мужчине, который подверг критике её ноги

Яна Рудковская недавно побывала на Неделе высокой моды в Париже, где сфотографировалась на фоне знака Dior. Телеведущая также посоветовала обратиться к психиатру мужчине, который подверг критике её ноги.

У Яны Рудковской появилась возможность встретить своих кумиров во время посещения Недели высокой моды в Париже. Среди именитых гостей числились Дита фон Тиз, Орнелла Мути и многие известные дизайнеры одежды. Больше всего продюсера интересовал показ Dior, поскольку она является ярым поклонником этого бренда. Опубликованные видео и фотографии с шоу сопровождались комментариями от телеведущей, которая получила позитивные впечатления от дефиле моделей.

После представления новых линеек от российского дизайнера Ульяны Сергеенко, Рудковская решила сфотографироваться на фоне знака Dior, при этом будучи одетой в одежду от этого дома моды: короткое платье, синее пальто и высокие сапоги. Хотя многие подписчики супруги Евгения Плющенко оценили её стильный вид, нашлись и менее восторженные комментаторы. Одним из них оказался мужчина, которому ноги Рудковской показались чрезмерно худыми: "Яна, что у вас с ногами? Вам нужно к гастроэнтерологу срочно, а то попахивает уже проблемами". Телезвезда, в свою очередь довольно резко ответила на подобное замечание: "Какими? Не пробовали к психиатру обратиться?".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экологи и активисты побывали с визитом в экотехнопарке…
«Форменное издевательство»: Журналист Павел Садков назвал сериал «Крепостная» жалкой копией «Рабыни…
Универсал Lada Vesta оказался успешней сородича в кузове…
Эвелина Бледанс положительно отреагировала на информацию о выплатах материнского капитала в…
Huawei объявила о переходе на российскую операционную…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что получила в качестве приза однокомнатную квартиру без…
Яна Рудковская посоветовала обратиться к психиатру мужчине, который подверг критике её…
Удачно вышла замуж: Откуда миллионы у назвавшей нищими россиян Алены…
Garmin представила тактические смарт-часы со шпионским режимом и кнопкой уничтожения…
Анжелика Варум об увлечении дочери Елизаветы: «Как маме мне очень жаль мою…
Медики назвали 6 признаков недостатка цинка, ухудшающего…
Глюкоза получила сильный солнечный ожог на шее и ключицах на…
Волки в центре Калуги напугали местных…
Певица Валерия показала Пригожина в неприглядном свете во время посещения музея оптических…
Телеведущая Алена Водонаева запустила свой канал на…
Возрожденный внедорожник Ford Bronco выпустят весной 2020…
"Очень сильно тебя дружу": Тимур Батрутдинов трогательно поздравил Ольгу Бузову с…
Названы основные симптомы синдрома раздраженного…
Пользователи положительно отозвались о новинках MIUI…
«Фашист-головорез»: Наталья Поклонская вступила в перепалку с бывшим украинским…
Фургон-кабриолет: Представлена уникальная версия Mercedes…
Ученые нашли неизвестный науке вид летающего…
Внутренняя поверхность МКС загрязнена грибками и…
В Японии стартовали продажи новых кей-каров Mitsubishi eK Space и eK Cross…
«Свободную и счастливую» Меган Маркл в Ванкувере запечатлели на прогулке с…
Эвелина Хромченко и Александр Васильев расскажут о бижутерии и пуховиках в программе «Модный…
Ученые: Язвенный колит повышает риск развития рака толстой…
На аукционе продали автомобильную коллекцию актера Пола…
Просмотреть все новости