Яна Рудковская посоветовала обратиться к психиатру мужчине, который подверг критике её ноги

У Яны Рудковской появилась возможность встретить своих кумиров во время посещения Недели высокой моды в Париже. Среди именитых гостей числились Дита фон Тиз, Орнелла Мути и многие известные дизайнеры одежды. Больше всего продюсера интересовал показ Dior, поскольку она является ярым поклонником этого бренда. Опубликованные видео и фотографии с шоу сопровождались комментариями от телеведущей, которая получила позитивные впечатления от дефиле моделей.После представления новых линеек от российского дизайнера Ульяны Сергеенко, Рудковская решила сфотографироваться на фоне знака Dior, при этом будучи одетой в одежду от этого дома моды: короткое платье, синее пальто и высокие сапоги. Хотя многие подписчики супруги Евгения Плющенко оценили её стильный вид, нашлись и менее восторженные комментаторы. Одним из них оказался мужчина, которому ноги Рудковской показались чрезмерно худыми: "Яна, что у вас с ногами? Вам нужно к гастроэнтерологу срочно, а то попахивает уже проблемами". Телезвезда, в свою очередь довольно резко ответила на подобное замечание: "Какими? Не пробовали к психиатру обратиться?".