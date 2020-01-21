Дизайнеры показали уникальный «Запорожец» на тюнинг-шоу Ultimate Stance





Для рынка Объединенного королевства это транспортное средство можно назвать «уникальным». У него незначительный клиренс - всего 175 мм, к тому же автомобиль дотягивает днищем до асфальтового покрытия. Удивили британцев «Запорожцем» представители компании Central England Automotive. Они отправились в Болгарию, где и приобрели ЗАЗ-965, сконструированный в 1965 году, после чего перевезли его на специальной платформе.Когда модель оказалась в Англии, она продемонстрировала все свои способности. Тюнерам пришлось потрудиться, дорабатывая эксклюзивную покупку. Вместе с тем, увидеть в движении ее не получилось, так как к просмотру советский транспорт доступен лишь в выставочном павильоне.В СССР ЗАЗ-965 производили в 1960-1969 годах, и они оставили о себе большую память. В настоящее время над «горбатым» работают как тюнеры, так и дизайнеры, стараясь придать ему инновационные элементы.