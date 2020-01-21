Анжелика Варум об увлечении дочери Елизаветы: «Как маме мне очень жаль мою девочку-тростиночку»

«Как мама я могу сказать, что мне очень жаль мою девочку-тростиночку, ведь ей на протяжении всей жизни нужно будет доказывать миру, что она состоялась в такой непростой деятельности, как занятие музыкой», – рассказала Анжелика Варум, отметив, что её поражает смелость дочери.

Елизавета – единственная дочь Анжелики Варум, появившаяся на свет в феврале 1999 года от супруга исполнительницы Леонида Агутина. Обучаясь в американском колледже, наследница звёздных родителей в 14-летнем возрасте создала собственную рок-группу «Без притяжения» («Without Gravity»). Елизавета Варум играет на гитаре и фортепиано, сама пишет тексты песен и музыку к ним. Недавно она и отец сделали одинаковые татуировки.Анжелика Варум отметила, что воспринимает увлечение дочери музыкой с двух противоположных сторон. Певица рада тому, что наследница занимается любимым делом. Кроме того, будучи подростком, Елизавета направила свою энергию в творческое русло, а потому звёздная мама не имела с дочерью проблем, свойственных этому возрасту. С другой стороны, артистка понимает, какой нелёгкий путь предстоит пройти её ребёнку, для того чтобы добиться признания публики.