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Анжелика Варум об увлечении дочери Елизаветы: «Как маме мне очень жаль мою девочку-тростиночку»

Анжелика Варум выразила сожаление в связи с тем, что её дочь Елизавета, с 2003 года проживающая в Майами с родственниками певицы, увлекается музыкой. Исполнительница из собственного опыта знает, насколько тяжело артисту добиться признания от общественности и постоянно держаться на волне популярности в жестоком мире шоу-бизнеса.
Анжелика Варум об увлечении дочери Елизаветы: «Как маме мне очень жаль мою девочку-тростиночку»

Елизавета – единственная дочь Анжелики Варум, появившаяся на свет в феврале 1999 года от супруга исполнительницы Леонида Агутина. Обучаясь в американском колледже, наследница звёздных родителей в 14-летнем возрасте создала собственную рок-группу «Без притяжения» («Without Gravity»). Елизавета Варум играет на гитаре и фортепиано, сама пишет тексты песен и музыку к ним. Недавно она и отец сделали одинаковые татуировки.

Анжелика Варум отметила, что воспринимает увлечение дочери музыкой с двух противоположных сторон. Певица рада тому, что наследница занимается любимым делом. Кроме того, будучи подростком, Елизавета направила свою энергию в творческое русло, а потому звёздная мама не имела с дочерью проблем, свойственных этому возрасту. С другой стороны, артистка понимает, какой нелёгкий путь предстоит пройти её ребёнку, для того чтобы добиться признания публики.

«Как мама я могу сказать, что мне очень жаль мою девочку-тростиночку, ведь ей на протяжении всей жизни нужно будет доказывать миру, что она состоялась в такой непростой деятельности, как занятие музыкой», – рассказала Анжелика Варум, отметив, что её поражает смелость дочери.

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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:11

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