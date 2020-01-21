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Huawei объявила о переходе на российскую операционную систему

Китайский техногигант Huawei достиг договоренностей с российским разработчиком «Ред Софт» об установке его операционной системы на свои серверы. В будущем оборудование китайского производителя может получить и другие российские программные разработки.
Huawei объявила о переходе на российскую операционную систему

В соответствии с достигнутыми договоренностями, российская «Ред ОС», которая была создана на базе знаменитой Linux, как запланировали стороны процесса, сможет устанавливаться на серверы серии TaiShan 200, которые созданы специально для обеспечения работы крупных дата-центров. Более того, компании «Ред Софт» уже выдан сертификат соответствия, который свидетельствует о полной совместимости ее новой платформы с китайским оборудованием.

Как рассказал прессе руководитель отечественного разработчика Рустам Рустамов, представленное совместное решение в будущем может вызвать интерес у организаций, ведущих работу в самых разных отраслях. Представители Huawei, в свою очередь, подчеркивают, что китайская сторона заинтересована в разработке новых программных продуктов для самого широкого круга потенциальны клиентов.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:30

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