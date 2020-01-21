Глюкоза получила сильный солнечный ожог на шее и ключицах на Мальдивах

Многие звезды российского шоу-бизнеса решили в этом году отметить зимние праздники в тропиках, исключением не стала Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза. Вот только вместо популярного Бали в Малайском архипелаге, исполнительница отдала предпочтение Мальдивам. Отдых не обошелся без неприятных моментов, о чем подтверждают новые фотографии певицы в соцсети Instagram. На снимках она предстала с открытой шеей и грудью, которые, по-видимому, сильно обгорели на солнце.Случившееся является неудивительным, учитывая среднюю температуру на острове, которая теперь достигает до +30 °C. Кроме того, что многие подписчики знаменитости оставляли восторженные комментарии относительно красоты кумира, нашлись и другие, обеспокоенные её ожогами. Кроме того, некоторые недоброжелатели негативно отозвались о худобе Глюкозы, которая якобы является неэстетичной. Напомним, что недавний концерт Ионовой-Чистяковой с Григорием Лепсом вызвал ажиотаж среди многих фанатов. Одно лишь видео с фрагментом выступления уже собрало в Instagram около 364 тысяч просмотров.