Ученые планируют создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе
Ученые планируют основать жилую базу на Фобосе, чтобы появилась вероятность дистанционного регулирования роботами на Марсе. Они считают, что таким образом можно углубленно изучить планету.
Специалисты считают, что с помощью такой базы в будущем можно исследовать Марс и даже руководить застройкой инфраструктуры. Среди достоинств сооружения на Фобосе эксперты отмечают дешевую цену, если сравнивать с базой на Марсе, и возможность регулировать работу роботов в реальном времени, ведь задерживаться сигнал станет лишь на 0,02-0,03 секунды. Грунт на Фобосе – это рыхлая смесь пыли и крупных каменных структур, что не дает возможностей для использования существующих методов стройки.
Нужна специальная технология для создания базы, предполагающая установку анкерных опор. Их углубляют в земле во время удара при посадке на высоких скоростях. Дальше туда переправят роботов, которые натянут между опорами тросы, чтобы обеспечить движение. С помощью роботов станет возможным осуществить транспортные операции, посадку и запуск космических кораблей. Они будут в состоянии рыть котлованы для модулей базы. Первая команда будет из 6 человек, живущих в одном модуле. В будущем ученые планируют оборудовать им базу, чтобы производить расходные материалы и формировать комфортные условия для экипажа.
Специалисты считают, что с помощью такой базы в будущем можно исследовать Марс и даже руководить застройкой инфраструктуры. Среди достоинств сооружения на Фобосе эксперты отмечают дешевую цену, если сравнивать с базой на Марсе, и возможность регулировать работу роботов в реальном времени, ведь задерживаться сигнал станет лишь на 0,02-0,03 секунды. Грунт на Фобосе – это рыхлая смесь пыли и крупных каменных структур, что не дает возможностей для использования существующих методов стройки.
Нужна специальная технология для создания базы, предполагающая установку анкерных опор. Их углубляют в земле во время удара при посадке на высоких скоростях. Дальше туда переправят роботов, которые натянут между опорами тросы, чтобы обеспечить движение. С помощью роботов станет возможным осуществить транспортные операции, посадку и запуск космических кораблей. Они будут в состоянии рыть котлованы для модулей базы. Первая команда будет из 6 человек, живущих в одном модуле. В будущем ученые планируют оборудовать им базу, чтобы производить расходные материалы и формировать комфортные условия для экипажа.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 00:00