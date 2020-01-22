Ученые планируют создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе





Специалисты считают, что с помощью такой базы в будущем можно исследовать Марс и даже руководить застройкой инфраструктуры. Среди достоинств сооружения на Фобосе эксперты отмечают дешевую цену, если сравнивать с базой на Марсе, и возможность регулировать работу роботов в реальном времени, ведь задерживаться сигнал станет лишь на 0,02-0,03 секунды. Грунт на Фобосе – это рыхлая смесь пыли и крупных каменных структур, что не дает возможностей для использования существующих методов стройки.Нужна специальная технология для создания базы, предполагающая установку анкерных опор. Их углубляют в земле во время удара при посадке на высоких скоростях. Дальше туда переправят роботов, которые натянут между опорами тросы, чтобы обеспечить движение. С помощью роботов станет возможным осуществить транспортные операции, посадку и запуск космических кораблей. Они будут в состоянии рыть котлованы для модулей базы. Первая команда будет из 6 человек, живущих в одном модуле. В будущем ученые планируют оборудовать им базу, чтобы производить расходные материалы и формировать комфортные условия для экипажа.