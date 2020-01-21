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Один из пяти экземпляров купе Zagato Mostro будет продан на аукционе

На ближайшем аукционе Bonhams будет продан один из уникальных автомобилей Zagato Mostro. Новинка была создана специально к юбилею компании Maserati.
Один из пяти экземпляров купе Zagato Mostro будет продан на аукционе

Аукцион с необычным лотом проведут на территории Франции в начале февраля текущего года. Транспортное средство является настоящим эксклюзивом, в мире существует только пять экземпляров данной модели. Новинка была выпущена по поводу 100-летия итальянского автопроизводителя. Внешне авто оформлено в стиле популярного в свое время спортивного автомобиля 450 S Coupe, разработанного конструкторами концерна более 60 лет назад, в 1957 году.

Из-за мощности данная машина получила почетное прозвище Il Mostro, поскольку спорткар действительно отличался выносливостью и скоростью, которая достигала 320 километров в час. Интересно, что данный «монстр» был выпущен в одном экземпляре, специально для Стерлинга Мосса. В юбилейном автомобиле итальянские инженеры воссоздали основные аэродинамические показатели спортмашины.

Корпус современного Coupe Zagato Mostro построен из углепластикового монокока и усилен силовым каркасом на кокпите, а также подрамником сзади. К такой конструкции прикреплены агрегаты выхлопной системы и подвеска с тягами. Работает машина на роботизированной шестиступенчатой трансмиссии. Силовая установка при этом включает V8-двигатель объемом в 4,7 литра, подобный был ранее применен в создании купейника GranTurismo.

О том, какой мощности будет мотор, пока точных данных нет, но, если верить, инсайдерам, то он составит около 460 лошадиных сил. Продавец уникальной машины заказывал ее напрямую у компании Maserati, всего она проездила не больше 1 тысячи километров. На учет машина также не была поставлена, стартовая стоимость пока не известна, по мнению блогеров, это будет примерно 600-900 тысяч евро, что в переводе на рубли составит порядка 41-61 миллионов.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:21

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