АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

Garmin представила тактические смарт-часы со шпионским режимом и кнопкой уничтожения данных

Компания Garmin представила новый смарт-часы, которые получили шпионский режим работы и специальную кнопку для уничтожения всех данных. Кроме того, модель под названием Tactix Delta защищена в соответствии с военным стандартом и будет полезной для парашютистов.
Garmin представила тактические смарт-часы со шпионским режимом и кнопкой уничтожения данных

Устройство оснастили довольно крупным 1,4-дюймовым дисплеем. Но их самая важная особенность – уникальный «шпионский» режим под названием Stealth Mode, при активации которого отключается запись и передача данных. Кроме того, есть в часах и специальная клавиша, при нажатии которой из памяти устройства удаляется вся информация. Впрочем, эти функции сложно назвать чем-то новым, поскольку компания уже внедряла их в некоторые другие модели своих носимых гаджетов.

Реальным новшеством стала функция управления энергопотреблением часов, благодаря которой система точно прогнозирует время оставшейся автономной работы Tactix Delta в зависимости от того, как настройки выбраны пользователем, и какие функции гаджета активированы в тот или иной момент. Присутствует в модели богатый набор военных возможностей, в том числе режим для прыжков с парашютом, а также отображение сразу двух систем координат. Дополняет общую картину защита по военному стандарту MIL-STD-810.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экологи и активисты побывали с визитом в экотехнопарке…
«Форменное издевательство»: Журналист Павел Садков назвал сериал «Крепостная» жалкой копией «Рабыни…
Универсал Lada Vesta оказался успешней сородича в кузове…
Эвелина Бледанс положительно отреагировала на информацию о выплатах материнского капитала в…
Huawei объявила о переходе на российскую операционную…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что получила в качестве приза однокомнатную квартиру без…
Яна Рудковская посоветовала обратиться к психиатру мужчине, который подверг критике её…
Удачно вышла замуж: Откуда миллионы у назвавшей нищими россиян Алены…
Garmin представила тактические смарт-часы со шпионским режимом и кнопкой уничтожения…
Анжелика Варум об увлечении дочери Елизаветы: «Как маме мне очень жаль мою…
Медики назвали 6 признаков недостатка цинка, ухудшающего…
Глюкоза получила сильный солнечный ожог на шее и ключицах на…
Волки в центре Калуги напугали местных…
Певица Валерия показала Пригожина в неприглядном свете во время посещения музея оптических…
Телеведущая Алена Водонаева запустила свой канал на…
Возрожденный внедорожник Ford Bronco выпустят весной 2020…
"Очень сильно тебя дружу": Тимур Батрутдинов трогательно поздравил Ольгу Бузову с…
Названы основные симптомы синдрома раздраженного…
Пользователи положительно отозвались о новинках MIUI…
«Фашист-головорез»: Наталья Поклонская вступила в перепалку с бывшим украинским…
Фургон-кабриолет: Представлена уникальная версия Mercedes…
Ученые нашли неизвестный науке вид летающего…
Внутренняя поверхность МКС загрязнена грибками и…
В Японии стартовали продажи новых кей-каров Mitsubishi eK Space и eK Cross…
«Свободную и счастливую» Меган Маркл в Ванкувере запечатлели на прогулке с…
Эвелина Хромченко и Александр Васильев расскажут о бижутерии и пуховиках в программе «Модный…
Ученые: Язвенный колит повышает риск развития рака толстой…
На аукционе продали автомобильную коллекцию актера Пола…
Просмотреть все новости