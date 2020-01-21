Garmin представила тактические смарт-часы со шпионским режимом и кнопкой уничтожения данных
Компания Garmin представила новый смарт-часы, которые получили шпионский режим работы и специальную кнопку для уничтожения всех данных. Кроме того, модель под названием Tactix Delta защищена в соответствии с военным стандартом и будет полезной для парашютистов.
Устройство оснастили довольно крупным 1,4-дюймовым дисплеем. Но их самая важная особенность – уникальный «шпионский» режим под названием Stealth Mode, при активации которого отключается запись и передача данных. Кроме того, есть в часах и специальная клавиша, при нажатии которой из памяти устройства удаляется вся информация. Впрочем, эти функции сложно назвать чем-то новым, поскольку компания уже внедряла их в некоторые другие модели своих носимых гаджетов.
Реальным новшеством стала функция управления энергопотреблением часов, благодаря которой система точно прогнозирует время оставшейся автономной работы Tactix Delta в зависимости от того, как настройки выбраны пользователем, и какие функции гаджета активированы в тот или иной момент. Присутствует в модели богатый набор военных возможностей, в том числе режим для прыжков с парашютом, а также отображение сразу двух систем координат. Дополняет общую картину защита по военному стандарту MIL-STD-810.
Устройство оснастили довольно крупным 1,4-дюймовым дисплеем. Но их самая важная особенность – уникальный «шпионский» режим под названием Stealth Mode, при активации которого отключается запись и передача данных. Кроме того, есть в часах и специальная клавиша, при нажатии которой из памяти устройства удаляется вся информация. Впрочем, эти функции сложно назвать чем-то новым, поскольку компания уже внедряла их в некоторые другие модели своих носимых гаджетов.
Реальным новшеством стала функция управления энергопотреблением часов, благодаря которой система точно прогнозирует время оставшейся автономной работы Tactix Delta в зависимости от того, как настройки выбраны пользователем, и какие функции гаджета активированы в тот или иной момент. Присутствует в модели богатый набор военных возможностей, в том числе режим для прыжков с парашютом, а также отображение сразу двух систем координат. Дополняет общую картину защита по военному стандарту MIL-STD-810.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:16