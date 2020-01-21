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Певица Валерия показала Пригожина в неприглядном свете во время посещения музея оптических иллюзий

Певица Валерия и Иосиф Пригожин решили совместно посетить музей оптических иллюзий. Исполнительница недавно опубликовала снимок, который показывал бизнесмена в неприглядном свете.
Певица Валерия показала Пригожина в неприглядном свете во время посещения музея оптических иллюзий

Певица Валерия поделилась сюжетом с подписчиками в соцсети Instagram после посещения музея оптических иллюзий вместе с супругом. Пара смогла оценить инсталляции, которые обманывали органы чувств и якобы нарушали законы геометрии. На опубликованных изображениях Пригожин предстал в необычном свете, "скукожившись" в одной локации. Благодаря расположению объектов, пользователям Сети показалось, что знаменитость уменьшился в размерах.

На другом снимке была видна только голова 50-летнего предпринимателя на блюде. Внимательные фанаты также заметили необычную деталь в зеркале на стене. Отражение показывало совершенно других людей, находившихся в помещении. На эти комментарии Валерия загадочно ответила: "Вот и разгадайте секрет". Многие поклонники артистки оценили её юмор, а за 24 часа с момента публикации фотографии собрали около 69,6 тысяч "лайков".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:53

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