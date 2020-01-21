Волки в центре Калуги напугали местных жителей





По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области, они зарегистрировали несколько звонков от местных жителей, что они увидели на территории города животных, напоминающих волков. Первый раз калужане сообщили об особях, которые находились вблизи парка Циолковского около полуночи. Затем в 2 часа ночи волков увидели на территории сквера Мира. В 6 часов утра жители информировали о том, что животные находились на территории набережной. Мужчина, который проходил по этому участку, вынужден был лезть на дерево, чтобы сбежать от них.Сотрудники МЧС информировали, что передали данные о возможном нахождении в городе волков в охотничье хозяйство. Также об этом факте сообщили в полицию. Во время патрулирования улиц утром животных не нашли.