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Медики назвали 6 признаков недостатка цинка, ухудшающего внешность

Цинк является чрезвычайно важным минералом не только для поддержания сильного иммунитета, но и красоты тела. Врачи назвали 6 признаков дефицита этого вещества, который приводит к ухудшению внешности.
Медики назвали 6 признаков недостатка цинка, ухудшающего внешность

Недостаток в жизненно необходимых минералах, особенно зимой, может привести к резким и негативным изменениям как со здоровьем, так и внешним видом. Медики рекомендуют восполнять ежедневную потребность в цинке, который играет столь же важную роль в формировании защитных функций, как и железо. Его недостаток выражается в нескольких неприятных симптомах, первым из которых часто становится выпадение волос. Микроэлемент необходим для появления новых клеток и поглощения белка, обеспечивая им здоровый вид, без которого структура фолликул ослабевает.

Для большинства людей неизвестно, что полноценное получение минералов позволит избавиться от прыщей и пятен, которые часто возникают при дефиците цинка. Ломкие ногти с белыми пятнами также указывают на подобное состояние, ведь минерал стимулирует рост тканей. Их восстановление станет первым сигналом о достаточном употреблении продуктов с этим веществом. Аналогичная ситуация наблюдается и с зубами, которые покрываются налетом, источают неприятный запах и становятся хрупкими. Их обычно сопровождают болезни костей и маленькие язвы в ротовой полости, помимо рецидивирующих воспалительных процессов. Восстановить уровень цинка в организме можно с помощью включения в рацион красного мяса, вроде говядины, баранины и свинины.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:09

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