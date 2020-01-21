«Фашист-головорез»: Наталья Поклонская вступила в перепалку с бывшим украинским депутатом

В ответ на это российский парламентарий напомнила оппоненту, что он когда-то вообще желал ее смерти, а сам при этом служил в одном из националистических батальонов. Поклонская также обозвала Мосийчука «животным среднего рода». Более того, припомнила она и сомнительное прошлое Мосийчука., - такое определение экс-прокурор Крыма выбрала для оппонента, подчеркнув, что никуда и никогда от Владимира Зеленского не пряталась и даже готова лично приехать в Киев, чтобы помочь новому президенту Украины «разобраться с подобными недобитками».Свой резкий ответ в адрес украинского политика Поклонская опубликовала на персональной страничке в социальной сети Instagram, сопроводив текст собственным фото в образе ангела. Оппонент, к слову, ответил довольно быстро, также написав сообщение в социальной сети и заявив, что у Поклонской «просто истерика».