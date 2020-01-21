АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

«Фашист-головорез»: Наталья Поклонская вступила в перепалку с бывшим украинским депутатом

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы Наталья Поклонская вступила в словесную перепалку в социальной сети с бывшим украинским депутатом Игорем Мосийчуком. Предметом спора стало желание последнего выдать ее Украине и заявления о том, что Поклонская дескать «прячется от властей».
«Фашист-головорез»: Наталья Поклонская вступила в перепалку с бывшим украинским депутатом

В ответ на это российский парламентарий напомнила оппоненту, что он когда-то вообще желал ее смерти, а сам при этом служил в одном из националистических батальонов. Поклонская также обозвала Мосийчука «животным среднего рода». Более того, припомнила она и сомнительное прошлое Мосийчука. «Фашист-головорез», - такое определение экс-прокурор Крыма выбрала для оппонента, подчеркнув, что никуда и никогда от Владимира Зеленского не пряталась и даже готова лично приехать в Киев, чтобы помочь новому президенту Украины «разобраться с подобными недобитками».

Свой резкий ответ в адрес украинского политика Поклонская опубликовала на персональной страничке в социальной сети Instagram, сопроводив текст собственным фото в образе ангела. Оппонент, к слову, ответил довольно быстро, также написав сообщение в социальной сети и заявив, что у Поклонской «просто истерика».

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи положительно отозвались о новинках MIUI…
«Фашист-головорез»: Наталья Поклонская вступила в перепалку с бывшим украинским…
Фургон-кабриолет: Представлена уникальная версия Mercedes…
Ученые нашли неизвестный науке вид летающего…
Внутренняя поверхность МКС загрязнена грибками и…
В Японии стартовали продажи новых кей-каров Mitsubishi eK Space и eK Cross…
«Свободную и счастливую» Меган Маркл в Ванкувере запечатлели на прогулке с…
Эвелина Хромченко и Александр Васильев расскажут о бижутерии и пуховиках в программе «Модный…
Ученые: Язвенный колит повышает риск развития рака толстой…
На аукционе продали автомобильную коллекцию актера Пола…
Уникальные фрески городища Афрасиаб переведены в формат…
"Мой мотиватор здорового образа жизни": Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с…
В Кремле объяснили ускоренные темпы подготовки поправок к…
Российские ученые разработали метод анализа электрической активности мозга для выявления людей с развитой…
Первый серийный электромобиль EI LADA выставлен на…
Анастасия Волочкова в день своего рождения чуть не ослепла от вспышек…
Диетологи рассказали о продуктах для плоского…
Исаак Калина: сейчас качественное образование можно получить в каждой московской…
Ирина Горбачева пожаловалась на главного редактора американского журнала…
В России стартовали продажи обновленного бюджетного седана Datsun…
Учёные предупредили о смертельной опасности приёма душа более 15…
Рассел Кроу показал снимки своей фермы в Австралии после…
Актера Сергея Королева обокрали в гостинице…
«Как же эта девочка на Джоли похожа»: В Сети нашли российскую «копию» голливудской актрисы в…
Татьяна Чердынцева попала в серьёзное ДТП после «мистического предсказания» Ольги…
Маша Малиновская об отце своего сына: "Мирон с ним не…
Светлана Захарова раскрыла детали романа с Вадимом…
Ученые рассказали, какие возможности для науки открылись после изучения мозга…
Просмотреть все новости