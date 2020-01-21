Возрожденный внедорожник Ford Bronco выпустят весной 2020 года
Возрождение популярного внедорожника Ford Bronco произойдет раньше, чем ранее предполагали в руководстве американской компании. Как свидетельствуют инсайдеры, машину могут выпустить уже в начале весны 2020 года.
Официальное представление новинки может состояться во время проведения Нью-Йоркского автосалона в апреле. До конца года машина уже будет доступна для покупки в автосалонах и дилерских центрах.
Стоит отметить, что возрождение ставшего легендарным кроссовера раньше планировалось корпорацией на первое полугодие 2020 года, теперь же сроки выхода транспортного средства уточнены. Возможным временем презентации внедорожника называли июнь, поскольку в это время в американском Детройте пройдет очередной традиционный автосалон.
Новинку следует ожидать уже во второй декаде апреля, а возможно и раньше, при этом, как отмечают эксперты рынка автомобильных технологий, Ford сначала покажет публике двух- и четырехдверные модели линейки. После выйдет и обычный внедорожник Bronco, основой для которого станет Kuga от Ford. Подробностей относительно оборудования машины, ее мощности и скоростных характеристик пока нет. Ценник за новую модель составит как минимум 30 тысяч долларов, что в переводе на российскую валюту равно 1,854 миллиону рублей.
Официальное представление новинки может состояться во время проведения Нью-Йоркского автосалона в апреле. До конца года машина уже будет доступна для покупки в автосалонах и дилерских центрах.
Стоит отметить, что возрождение ставшего легендарным кроссовера раньше планировалось корпорацией на первое полугодие 2020 года, теперь же сроки выхода транспортного средства уточнены. Возможным временем презентации внедорожника называли июнь, поскольку в это время в американском Детройте пройдет очередной традиционный автосалон.
Новинку следует ожидать уже во второй декаде апреля, а возможно и раньше, при этом, как отмечают эксперты рынка автомобильных технологий, Ford сначала покажет публике двух- и четырехдверные модели линейки. После выйдет и обычный внедорожник Bronco, основой для которого станет Kuga от Ford. Подробностей относительно оборудования машины, ее мощности и скоростных характеристик пока нет. Ценник за новую модель составит как минимум 30 тысяч долларов, что в переводе на российскую валюту равно 1,854 миллиону рублей.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:44