Возрожденный внедорожник Ford Bronco выпустят весной 2020 года





Официальное представление новинки может состояться во время проведения Нью-Йоркского автосалона в апреле. До конца года машина уже будет доступна для покупки в автосалонах и дилерских центрах.Стоит отметить, что возрождение ставшего легендарным кроссовера раньше планировалось корпорацией на первое полугодие 2020 года, теперь же сроки выхода транспортного средства уточнены. Возможным временем презентации внедорожника называли июнь, поскольку в это время в американском Детройте пройдет очередной традиционный автосалон.Новинку следует ожидать уже во второй декаде апреля, а возможно и раньше, при этом, как отмечают эксперты рынка автомобильных технологий, Ford сначала покажет публике двух- и четырехдверные модели линейки. После выйдет и обычный внедорожник Bronco, основой для которого станет Kuga от Ford. Подробностей относительно оборудования машины, ее мощности и скоростных характеристик пока нет. Ценник за новую модель составит как минимум 30 тысяч долларов, что в переводе на российскую валюту равно 1,854 миллиону рублей.