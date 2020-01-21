Исаак Калина: сейчас качественное образование можно получить в каждой московской школе





По словам гендиректора группы компаний «Просвещение» Дмитрия Климишина, перед внедрением в школы инновационных решений необходимо их апробировать. По этой причине издательство находится на двусторонней связи с преподавателями, что помогает последним грамотно пользоваться новшествами. ГК «Просвещение», по его словам, заинтересована в работе с массовой школой. В частности, для столичных школ оно разработало учебно-методический комплекс английского языка «Звезды моего города».