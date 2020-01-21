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Исаак Калина: сейчас качественное образование можно получить в каждой московской школе

Глава столичного образовательного ведомства Исаак Калина стал участником Гайдаровского форума-2020, который в период 15-16 января прошел в РАНХиГС. Одним из мероприятий, которое было включено в его программу, стала посвященная «элитным школам» дискуссия. Ее участники подчеркнули, что государство и социально-ориентированный бизнес должны делать все для того чтобы ребенок мог рассчитывать на получение качественного образования в любой школе. Как подчеркнул Исаак Калина, все дети одарены, и задача школы заключается в развитии талантов учеников. Он отметил, что сейчас московская система образования активно развивается. Неслучайно, в 2019 году победителей и призеров итогового этапа ВсОШ подготовили 228 школ (в 2010 году их было всего 74). Такую информацию приводит ИА REGNUM.
Исаак Калина: сейчас качественное образование можно получить в каждой московской школе

По словам гендиректора группы компаний «Просвещение» Дмитрия Климишина, перед внедрением в школы инновационных решений необходимо их апробировать. По этой причине издательство находится на двусторонней связи с преподавателями, что помогает последним грамотно пользоваться новшествами. ГК «Просвещение», по его словам, заинтересована в работе с массовой школой. В частности, для столичных школ оно разработало учебно-методический комплекс английского языка «Звезды моего города».

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Добавил: Роман Сегодня, 15:48

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