Пользователи положительно отозвались о новинках MIUI 11





Глава отдела по разработке MIUI Джин Фан поделился новостями о последних изменениях, которые собираются внести в оболочку MIUI 11. Известно, что производитель собирается внедрить в систему "глобальный инверсный цвет", а также значительно улучшить анимацию и операции с жестами. Представитель компании Xiaomi сообщил, что новая версия темного режима интерфейса была протестирована на Mi 9, показав внушительные результаты. Единственными нюансами, которым требуется доработка, являются определенные детали оболочки и цветовая градация.Значительные улучшения анимации и жестов были оценены бета-тестерами, которые положительно отозвались о новшествах. Ожидается, что будущие функции будут улучшены в течение короткого периода времени после Китайского нового года и могут быть включены в серийную версию MIUI 11. Стоит отметить, что пару недель тому назад Xiaomi случайно выпустила MIUI 11 для нескольких устройств, в том числе Redmi K20 Pro, Mi Mix 2S и Mi 6, позволив нескольким счастливчикам испытать очередную прошивку для ОС Android. Ссылки на скачивание закрытой бета-версии MIUI 11 9.9.9 были временно доступны общественности, которая осталась довольной новым продуктом.