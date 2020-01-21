«Свободную и счастливую» Меган Маркл в Ванкувере запечатлели на прогулке с сыном

Меган Маркл «попалась» в объективы фотокамер, прогуливаясь по парку Хорт-Хилл. Супругу принца Гарри сопровождала охрана. Как отмечают журналисты английского ежедневного издания Daily Mail, после того как герцогиня совершила так называемый Мегксит (по аналогии с «Брексит»), на лице её не заметно ни капли сожаления. Ожидая прибытия в Ванкувер своего мужа, бывшая киноактриса наслаждается отсутствием королевских рамок, чувствуя себя свободной и оттого счастливой.Радость Меган Маркл, похоже, не омрачает и тот факт, что наряду с избавлением от ограничений монаршей семьи Великобритании она лишилась и финансовой поддержки королевства. Для прогулки Меган Маркл надела чёрный спортивный костюм, леггинсы в тон, свои любимые походные ботинки коричневого цвета, а также головной убор. На фото похудевшая герцогиня просто-таки светится от счастья.