АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

В Японии стартовали продажи новых кей-каров Mitsubishi eK Space и eK Cross Space

Дилеры японского концерна Mitsubishi начали принимать заказы на новые городские кей-кары eK Space и eK Cross Space. Отныне оба автомобиля доступны для покупки на родном для себя рынке, а вот об их выходе на внешние рынки традиционно не сообщается.
В Японии стартовали продажи новых кей-каров Mitsubishi eK Space и eK Cross Space

На данный момент покупатели из Японии могут оформить заказ на обе модели, за производство которых отвечает совместное с Nissan предприятие. Обе новинки, к слову, считаются сородичами eK Wagon и eK X (Cross), которые впервые были представлены лишь весной минувшего года. Стоит также отметить, что на японском рынке кей-кары являются одними из самых популярных типов автомобилей, однако во всем остальном мире о них либо не знают вообще, либо слышали, но никогда не интересовались, а потому подобные модели редко попадают в другие страны. Главная их особенность – максимально компактные размеры. К примеру, традиционная длина классического кей-кара редко превышает 340 сантиметров.

Сообщается также, что Mitsubishi eK Space и eK Cross Space оснащаются 0,66-литровыми 3-цилиндровыми двигателями в атмосферной и турбированной версиях, мощность которых составляет 52 и 64 лошадиные сил соответственно.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи положительно отозвались о новинках MIUI…
«Фашист-головорез»: Наталья Поклонская вступила в перепалку с бывшим украинским…
Фургон-кабриолет: Представлена уникальная версия Mercedes…
Ученые нашли неизвестный науке вид летающего…
Внутренняя поверхность МКС загрязнена грибками и…
В Японии стартовали продажи новых кей-каров Mitsubishi eK Space и eK Cross…
«Свободную и счастливую» Меган Маркл в Ванкувере запечатлели на прогулке с…
Эвелина Хромченко и Александр Васильев расскажут о бижутерии и пуховиках в программе «Модный…
Ученые: Язвенный колит повышает риск развития рака толстой…
На аукционе продали автомобильную коллекцию актера Пола…
Уникальные фрески городища Афрасиаб переведены в формат…
"Мой мотиватор здорового образа жизни": Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с…
В Кремле объяснили ускоренные темпы подготовки поправок к…
Российские ученые разработали метод анализа электрической активности мозга для выявления людей с развитой…
Первый серийный электромобиль EI LADA выставлен на…
Анастасия Волочкова в день своего рождения чуть не ослепла от вспышек…
Диетологи рассказали о продуктах для плоского…
Исаак Калина: сейчас качественное образование можно получить в каждой московской…
Ирина Горбачева пожаловалась на главного редактора американского журнала…
В России стартовали продажи обновленного бюджетного седана Datsun…
Учёные предупредили о смертельной опасности приёма душа более 15…
Рассел Кроу показал снимки своей фермы в Австралии после…
Актера Сергея Королева обокрали в гостинице…
«Как же эта девочка на Джоли похожа»: В Сети нашли российскую «копию» голливудской актрисы в…
Татьяна Чердынцева попала в серьёзное ДТП после «мистического предсказания» Ольги…
Маша Малиновская об отце своего сына: "Мирон с ним не…
Светлана Захарова раскрыла детали романа с Вадимом…
Ученые рассказали, какие возможности для науки открылись после изучения мозга…
Просмотреть все новости