В Японии стартовали продажи новых кей-каров Mitsubishi eK Space и eK Cross Space





На данный момент покупатели из Японии могут оформить заказ на обе модели, за производство которых отвечает совместное с Nissan предприятие. Обе новинки, к слову, считаются сородичами eK Wagon и eK X (Cross), которые впервые были представлены лишь весной минувшего года. Стоит также отметить, что на японском рынке кей-кары являются одними из самых популярных типов автомобилей, однако во всем остальном мире о них либо не знают вообще, либо слышали, но никогда не интересовались, а потому подобные модели редко попадают в другие страны. Главная их особенность – максимально компактные размеры. К примеру, традиционная длина классического кей-кара редко превышает 340 сантиметров.Сообщается также, что Mitsubishi eK Space и eK Cross Space оснащаются 0,66-литровыми 3-цилиндровыми двигателями в атмосферной и турбированной версиях, мощность которых составляет 52 и 64 лошадиные сил соответственно.