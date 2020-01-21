Названы основные симптомы синдрома раздраженного кишечника





По данным исследований, синдромом раздраженного кишечника страдает 20% взрослых жителей планеты. Это заболевание заключается в расстройстве моторной и всасывательной функций. Главным отличием болезни от других заболеваний желудочно-кишечного тракта, является уменьшение болевых ощущений после опорожнения кишечника. Боль, дискомфорт, жжение в большинстве случаев проявляются в течение долгого времени, не реже чем три раза в месяц. Кроме того у больного наблюдаются головные боли, изжога, постоянная слабость и утомляемость, снижается вес и нарушается сон. Одной из причин развития заболевания эксперты также называют постоянный стресс.Специалисты рекомендуют перед началом лечения пройти обследование, чтобы исключить наличие других заболеваний. Единых стандартов лечения синдрома раздраженного кишечника пока не разработано. Врачи подбирают индивидуально каждому пациенту терапию, которая состоит из диеты, специальных процедур и препаратов.