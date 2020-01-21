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На аукционе продали автомобильную коллекцию актера Пола Уокера

На аукционе продали автомобильную коллекцию актера Пола Уокера. В гараже актера из популярной франшизы «Форсаж» было 18 машин, а также три мотобайка.
На аукционе продали автомобильную коллекцию актера Пола Уокера

Торги аукционного дома Barrett-Jackson состоялись ранее на днях, 18 января, и собрали множество фанатов как эксклюзивных и мощных автомобилей, так и киноэпопеи. Среди экспонатов коллекции были два кузовных BMW M3 Е30 и Е36, Ford Bronco 1995 года выпуска и Ford F-250, сошедший с конвейера в 2003 году, а также Mustang Boss 302S того же производителя.

Всего в ходе аукциона было собрано порядка 144 миллионов рублей (2,33 миллиона долларов). Так, 370Z от японской компании Nissan ушел с молотка за более чем 105,5 тысячи долларов, благодаря чему реализованный 18 января образец стал наиболее дорогим представителем модели в истории.

Больше всего в гараже Уокера оказалось машин немецкого премиум-бренда BMW, большим поклонником которых был артист. Только моделей M3 в гараже было семь экземпляров. За реализацию всего было получено 1,71 миллион долларов. Американский актер и фотомодель Пол Уокер скончался в 2013 году в результате автомобильной аварии.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:39

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