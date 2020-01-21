Эвелина Хромченко и Александр Васильев расскажут о бижутерии и пуховиках в программе «Модный приговор»
Эвелина Хромченко и Александр Васильев в программе «Модный приговор» будут рассказывать о бижутерии и актуальных пуховиках. Телезрителей ожидают стильные преображения.
В программе «Модный приговор» с 21 по 24 января в роли защитника обвиняемого будет выступать журналист Екатерина Гордон. В студию придут изменяться мать-одиночка, девушка, которая носит одежду старухи, женщина, которая удочерила подростков. Также появится и участница, которая после 40 лет решилась построить личное счастье, но не может изменить гардероб.
В рубрике «Модные советы» будут выступать Эвелина Хромченко, которая остановится на самых стильных пуховиках сезона, а Александр Васильев расскажет о бижутерии и ее истории.
В программе «Модный приговор» с 21 по 24 января в роли защитника обвиняемого будет выступать журналист Екатерина Гордон. В студию придут изменяться мать-одиночка, девушка, которая носит одежду старухи, женщина, которая удочерила подростков. Также появится и участница, которая после 40 лет решилась построить личное счастье, но не может изменить гардероб.
В рубрике «Модные советы» будут выступать Эвелина Хромченко, которая остановится на самых стильных пуховиках сезона, а Александр Васильев расскажет о бижутерии и ее истории.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:54