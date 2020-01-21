Внутренняя поверхность МКС загрязнена грибками и бактериями





Ученые из Института медико-биологических проблем доложили во время пресс-конференции XLIV Королёвских чтений о необычных результатах исследования на МКС, в которых был задействован прибор «Электронный нос». Оборудованию удалось выявить загрязненные участки на внутренней поверхности космической станции, которые содержали в себе большое количество грибка и бактерий. Специальные датчики уловили газовые выделения микроорганизмов, таким образом определив степень заражения.В самой станции было проведено около 12 измерений, которые подтвердили скрытую опасность для космонавтов. Известно, что во время длительных путешествий по орбите необходимо следить за бактериальной обстановкой на МКС. Инновационные возможности «Электронного носа» позволяют изучать образцы на наличие загрязнения без передачи данных на Землю. Кроме этого, прибор способен определять видовую принадлежность того или иного микроорганизма.