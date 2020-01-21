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Фургон-кабриолет: Представлена уникальная версия Mercedes Sprinter

Немецкое ателье Hünerkopf представило уникальную версию фургона Mercedes Sprinter в кузове кабриолет. Данная версия автомобиля обойдется покупателю довольно дорого – 300 тысяч долларов США или 18,5 миллионов в рублевом эквиваленте.
Фургон-кабриолет: Представлена уникальная версия Mercedes Sprinter

Этот довольно странный на вид Mercedes Sprinter был создан немецкими тюнерами в рамках подготовки к выставке «Мотор и туризм 2020», которая пройдет в Штутгарте. Автомобиль представлен в виде уникального исполнения популярной модели немецкого фургона и получил принципиально новую внешность. Кроме того, фургон-кабриолет может похвастаться наличием пары довольно крупных телевизоров и установленными в него специальными креслами, а роль крыши при необходимости играет стеклянный навес. Наконец, доработана и техническая часть данного экземпляра. К примеру, чтобы улучшить внедорожные качества модели, авторы проекта оснастили ее модернизированной полноприводной трансмиссией.

Тюнеры и Hünerkopf утверждают, что этот автомобиль создавался специально для ценителя соколиной охоты, который в скором времени и станет собственником данного экземпляра. Поэтому фургон оснастили всеми необходимыми для этого увлечения аксессуарами. К примеру, здесь появились бар на крыше, лебедка и шноркель.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:16

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