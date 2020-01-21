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"Мой мотиватор здорового образа жизни": Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с 60-летием

На странице в социальной сети Instagram Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с 60-летием. Музыкант рассказал, что именинник является его мотиватором здорового образа жизни.
"Мой мотиватор здорового образа жизни": Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с 60-летием

Игорь Николаев разместил несколько фотографий, на одной из которой он сидит рядом с Дмитрием Харатьяном. Актер держит гитару в руках и перебирает струны. Второй снимок сделан на дне рождения исполнителя, которому недавно исполнилось 60 лет. В комментарии Игорь Николаев написал: "Ну что, Димочка, вот ты и доплыл до даты, до которой только что доплыл я! Это совсем не страшно, если с тобой семья, друзья и близкие люди!". Музыкант добавил, что искренне поздравляет с юбилеем своего друга, мотиватора здорового образа жизни и партнера по теннису. Также певец пожелал имениннику здоровья, счастья в творчестве и "не вешать нос".

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям Игоря Николаева и пожелали Дмитрию Харатьяну долгих и счастливых лет жизни, новых ролей, много здоровья и удачи. Некоторые написали, что на снимке запечатлены 2 легенды, которых можно ставить в пример новому поколению.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:23

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