"Мой мотиватор здорового образа жизни": Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с 60-летием

Игорь Николаев разместил несколько фотографий, на одной из которой он сидит рядом с Дмитрием Харатьяном. Актер держит гитару в руках и перебирает струны. Второй снимок сделан на дне рождения исполнителя, которому недавно исполнилось 60 лет. В комментарии Игорь Николаев написал: "Ну что, Димочка, вот ты и доплыл до даты, до которой только что доплыл я! Это совсем не страшно, если с тобой семья, друзья и близкие люди!". Музыкант добавил, что искренне поздравляет с юбилеем своего друга, мотиватора здорового образа жизни и партнера по теннису. Также певец пожелал имениннику здоровья, счастья в творчестве и "не вешать нос".Пользователи Сети присоединились к поздравлениям Игоря Николаева и пожелали Дмитрию Харатьяну долгих и счастливых лет жизни, новых ролей, много здоровья и удачи. Некоторые написали, что на снимке запечатлены 2 легенды, которых можно ставить в пример новому поколению.