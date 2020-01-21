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Ученые: Язвенный колит повышает риск развития рака толстой кишки

Воспалительное заболевание кишечника – неспецифический язвенный колит, приносит не только дискомфорт. Ученые связывают его с повышенным риском развития рака прямой кишки.

Шведские ученые провели опыты и узнали, что невзирая на высокие данные скрининга, показавшие наличие рака толстого кишечника у жителей Дании и Швеции, у пациентов этих стран с неспецифическим язвенным колитом остается высокий фактор риска появления опухолей и смерти от этой болезни.

Специалисты считают, что таким людям необходимо проходить регулярные диагностические обследования с помощью эндоскопа, чтобы выявить на ранней стадии онкологический процесс. Эксперты проанализировали данные этой болезни у 96 447 добровольцев, которые имели вышеуказанное заболевание. В контрольную группу включили 949 207 особ.

Ученые узнали, что у испытуемых с неспецифическим язвенным колитом случаи рака толстой кишки составили 1,29 случаев на 1000 пациентов, в контрольной группе показатель составил 0,82 случая на 1000. В итоге он оказался первопричиной повышения рисков возникновения опухолей толстой кишки в 1,66 раза. Эксперты заявляют, что в Европе больных насчитывают от 35 до 100 случаев на 100 000 населения.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:47

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