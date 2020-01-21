Уникальные фрески городища Афрасиаб переведены в формат 3D





Специалисты создали видеоролик, в котором рассказывается о царе Вархумане, правившим в Самарканде в VII веке. Уникальные изображения были обнаружены в 1965 году. С того времени фрески перевели в главную комнату музея и выставили для просмотра посетителями. На одной из фресок изображен человек в одежде белого цвета, на которой есть надписи о принятии послов правителем Вархуманом. На других запечатлена гробница царя. Сохранились также картины, изображающие приближение послов – троих мужчин с бородами, вооруженных мечами.Всего в музее насчитывается сверх 22 тысяч исключительных экспонатов, среди которых имеются стрелы, монеты, мечи, кинжалы, а также иные бытовые предметы того времени.