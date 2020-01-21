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Уникальные фрески городища Афрасиаб переведены в формат 3D

Эксперты из Южной Кореи воспроизвели исключительные фрески, которые находились на стенах музея-дворца Афрасиаб в Самарканде. Они перевели уникальные росписи в формат 3D.

Специалисты создали видеоролик, в котором рассказывается о царе Вархумане, правившим в Самарканде в VII веке. Уникальные изображения были обнаружены в 1965 году. С того времени фрески перевели в главную комнату музея и выставили для просмотра посетителями. На одной из фресок изображен человек в одежде белого цвета, на которой есть надписи о принятии послов правителем Вархуманом. На других запечатлена гробница царя. Сохранились также картины, изображающие приближение послов – троих мужчин с бородами, вооруженных мечами.


Всего в музее насчитывается сверх 22 тысяч исключительных экспонатов, среди которых имеются стрелы, монеты, мечи, кинжалы, а также иные бытовые предметы того времени.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:30

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