Российские ученые разработали метод анализа электрической активности мозга для выявления людей с развитой интуицией





Недавно состоявшиеся XLIV Королёвские чтения в Москве отметились презентацией нового способа отбора космонавтов, имеющих отличные интуитивные способности. Доклад о новой методике был предоставлен учеными из Института медико-биологических проблем РАН. Эксперты предложили давать оценку кандидатам на участие в космических полетах с помощью инновационных технологий. Их развитие должно улучшить современное понимание механизма человеческого мышления. Принцип подхода состоит в изучении паттернов в электрических импульсах мозга.Научная оценка интуиции была разработана благодаря экспериментам с участием детей от 9 до 11 лет, наблюдения за которыми также позволили опровергнуть влияние факторов, связанных с гормонами. Они отвечали на вопросы, к которым не знали ответа, но догадывались о скрытой сути. В процессе работы ученые научились выявлять испытуемых, у которых была более развитая интуиция. В частности, отмечалась их способность выявлять истину с помощью эвристического метода, в основе которого лежат вспомогательные приемы и обходные маневры. Они касались выдвижения предположений, базирующихся на жизненном опыте.