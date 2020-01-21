В Кремле объяснили ускоренные темпы подготовки поправок к Конституции





Со слов Дмитрия Пескова, все предложенные Путиным инициативы получают повышенный интерес, а их обсуждение имеет приоритет по сравнению с идеями и разработками других лиц. Пресс-секретарь главы государства назвал такой метод понятным и реальным, уже в ближайшее время документ, учитывающий все озвученные президентом решения, будет готов.При этом каких-либо четких дат чиновник не назвал, ограничившись комментарием относительно причин ускоренного процесса анализа предложений президента и выработки решений по ним. Возможное изменение Конституции РФ Владимир Путин озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. По мнению лидера страны, следует пересмотреть требования к кандидату на главный пост в государстве, а также времени его пребывания в президентском кресле.Кроме того, поправками предлагается повышение роли парламента в принятии важных для государства и его граждан решений. Еще одной инициативой Путина стало обозначение роли Госсовета, а также размеров и условий выплаты пособия на ребенка и минимального размера оплаты труда.