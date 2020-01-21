АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

Первый серийный электромобиль EI LADA выставлен на продажу

В 2013 году с конвейера был спущен первый серийный экземпляр отечественного электромобиля EL LADA от концерна АвтоВАЗ. Не так давно этот образец был выставлен на продажу на одной из популярных торговых площадок.
Первый серийный электромобиль EI LADA выставлен на продажу

Как утверждает автор объявления, автомобиль прошел минимальный пробег и находится в прекрасном техническом состоянии. Стоит отметить, что на данный момент он находится в собственности юридического лица, а за семь лет эксплуатации прошел в общей сложности 2 300 километров пути. За данный автомобиль продавец рассчитывает выручить 900 000 рублей. Примечателен и тот факт, что этот ценник всего на 60 000 рублей меньше, чем цена EL LADA в момент ее покупки в салоне.

Не исключено, что столь высокая цена продавца спровоцирована тем фактом, что EL LADA является довольно редким автомобилем, поскольку производитель выпустил всего 100 экземпляров этой модели, более того, купить его могли лишь юридические лица, поскольку в свободную продажу он так и не поступил.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи положительно отозвались о новинках MIUI…
«Фашист-головорез»: Наталья Поклонская вступила в перепалку с бывшим украинским…
Фургон-кабриолет: Представлена уникальная версия Mercedes…
Ученые нашли неизвестный науке вид летающего…
Внутренняя поверхность МКС загрязнена грибками и…
В Японии стартовали продажи новых кей-каров Mitsubishi eK Space и eK Cross…
«Свободную и счастливую» Меган Маркл в Ванкувере запечатлели на прогулке с…
Эвелина Хромченко и Александр Васильев расскажут о бижутерии и пуховиках в программе «Модный…
Ученые: Язвенный колит повышает риск развития рака толстой…
На аукционе продали автомобильную коллекцию актера Пола…
Уникальные фрески городища Афрасиаб переведены в формат…
"Мой мотиватор здорового образа жизни": Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с…
В Кремле объяснили ускоренные темпы подготовки поправок к…
Российские ученые разработали метод анализа электрической активности мозга для выявления людей с развитой…
Первый серийный электромобиль EI LADA выставлен на…
Анастасия Волочкова в день своего рождения чуть не ослепла от вспышек…
Диетологи рассказали о продуктах для плоского…
Исаак Калина: сейчас качественное образование можно получить в каждой московской…
Ирина Горбачева пожаловалась на главного редактора американского журнала…
В России стартовали продажи обновленного бюджетного седана Datsun…
Учёные предупредили о смертельной опасности приёма душа более 15…
Рассел Кроу показал снимки своей фермы в Австралии после…
Актера Сергея Королева обокрали в гостинице…
«Как же эта девочка на Джоли похожа»: В Сети нашли российскую «копию» голливудской актрисы в…
Татьяна Чердынцева попала в серьёзное ДТП после «мистического предсказания» Ольги…
Маша Малиновская об отце своего сына: "Мирон с ним не…
Светлана Захарова раскрыла детали романа с Вадимом…
Ученые рассказали, какие возможности для науки открылись после изучения мозга…
Просмотреть все новости