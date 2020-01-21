Первый серийный электромобиль EI LADA выставлен на продажу





Как утверждает автор объявления, автомобиль прошел минимальный пробег и находится в прекрасном техническом состоянии. Стоит отметить, что на данный момент он находится в собственности юридического лица, а за семь лет эксплуатации прошел в общей сложности 2 300 километров пути. За данный автомобиль продавец рассчитывает выручить 900 000 рублей. Примечателен и тот факт, что этот ценник всего на 60 000 рублей меньше, чем цена EL LADA в момент ее покупки в салоне.Не исключено, что столь высокая цена продавца спровоцирована тем фактом, что EL LADA является довольно редким автомобилем, поскольку производитель выпустил всего 100 экземпляров этой модели, более того, купить его могли лишь юридические лица, поскольку в свободную продажу он так и не поступил.