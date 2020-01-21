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Анастасия Волочкова в день своего рождения чуть не ослепла от вспышек камер

Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в Instagram, что в день своего рождения чуть не ослепла от вспышек камер. Для доказательства своих слов балерина показала видео.
Анастасия Волочкова в день своего рождения чуть не ослепла от вспышек камер

Накануне Анастасия Волочкова отпраздновала 44-летие. Танцовщица показывала в социальной сети фанатам огромные букеты роз, а также хвасталась воздушными шарами и дорогими подарками от друзей и родных людей. Сегодня известная балерина показала видео, на котором она сидит за столиком в одном из ресторанов, рядом с ней расположился Бари Алибасов. Анастасия Волочкова одета в платье в пол, расшитое золотыми пайетками, а ее друг надел черные брюки, свитер с горлом и голубой пиджак. Вокруг знаменитостей собралось большое количество поклонников и представителей прессы, которые делают снимки.

В комментарии к своей публикации в Instagram танцовщица написала: "Я вчера в день рождения чуть не ослепла от вспышек камер". В конце Анастасия Волочкова призналась, что все равно благодарит коллег за внимание. За несколько минут ролик просмотрели почти 13 500 пользователей интернета.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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