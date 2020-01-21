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В России стартовали продажи обновленного бюджетного седана Datsun on-DO

Рестайлинговая версия бюджетного японско-российского седана Datsun on-DO получила новую внешность, обновленный интерьер и увеличенный список доступных опций. Теперь этот автомобиль поступил в продажу в России с двумя новыми цветами окраски кузова.
В России стартовали продажи обновленного бюджетного седана Datsun on-DO

Официальные дилеры японской марки Datsun в России уже начали продажи новинки по цене от 500 тысяч рублей. Обновленная версия отличается измененным передним бампером, совершенно новой передней оптикой, доработанной формой зеркал и светодиодными «поворотниками». Кроме того, отныне, вне зависимости от типа комплектации модели, ее зеркала и бамперы всегда будут окрашены в тон кузова. Наконец, начиная с комплектации Trust II, двери автомобиля будут дополнительно оснащаться защитным молдингами, также выкрашенными в тон кузова.

Изменения в салоне оказались минимальными: новая рукоять стояночного тормоза, улучшенная эргономика блока управления системой вентиляции. Зато появилась функция задержки отключения фар, благодаря которой система будет подсвечивать путь водителя в течение 40 дополнительных секунд. С технической точки зрения обновленный Datsun on-DO совсем не изменился. Автомобиль по-прежнему работает с 1,6-литровым «атмосферником» в двух версиях с разными мощностями: 106 или 87 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в нем используются 5-ступенчатая «механика» или 4-ступенчатый «автомат».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:32

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