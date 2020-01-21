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Учёные предупредили о смертельной опасности приёма душа более 15 минут

Научные сотрудники Европейского агентства по безопасности и гигиене труда заявили о том, что в приёме горячего душа на протяжении более чем 15 минут таится смертельная опасность. По словам учёных, всё дело – в кислородном голодании и риске последующего обморока.
Учёные предупредили о смертельной опасности приёма душа более 15 минут

Выводы учёных особенно актуальны в зимнее время, когда нередко люди подолгу стоят под душем, чтобы согреться. Но исследователи предупредили: длительное вдыхание водяного пара – более четверти часа – наряду с отсутствием притока к мозгу кислорода приводит к тому, что человек не замечает признаков приближающегося обморочного состояния и последующего удушья.

Учёные также отметили: из-за установленных в ванных комнатах обогревателях в разы повышается потребление кислорода, особенно когда в помещении закрыты двери и окна. В связи с этим конденсированный водяной пар увеличивает риск смерти человека из-за накопления углекислого газа.

Для того чтобы избежать вышеописанных последствий, специалисты рекомендуют не принимать горячий душ дольше, нежели в течение 15-ти минут. Кроме того, важно, чтобы установленная в ванной комнате вытяжка работала должным образом. Родственникам же необходимо следить за теми своими близкими, которые являются любителями продолжительных водных процедур.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:24

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