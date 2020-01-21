Диетологи рассказали о продуктах для плоского живота





Основной задачей для всех людей является нормализация водного баланса. За день необходимо выпивать не меньше 2-х литров простой воды, что поможет улучшить пищеварение, а лишнему жиру станет сложно откладываться на теле. Далее следует отрегулировать питание, исключив жареное, сладкое и соленое. Состояние организма сразу улучшится, человек станет энергичнее, появится хорошее настроение, а тело будет становиться стройнее.Авокадо, в котором есть калий, способствует выведению жидкости из организма, нейтрализации вредных действий натрия и задержки солей. Полезные жиры и растворимая клетчатка улучшают пищеварение и дают ощущение сытости.В рацион стоит добавить и имбирь. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, убирая вздутие, тошноту. Хорошим вариантом для похудения диетологи считают арбуз, который насыщает организм, регулирует уровень соли, которая задерживается в нем. Также низкокалорийным продуктом являются помидоры.Обязательно нужно есть овсянку, помогающую человеку улучшить пищеварительный процесс и избавиться от вздутия живота. Лучше всего употреблять ее на завтрак.