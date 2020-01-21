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Диетологи рассказали о продуктах для плоского живота

Многие люди мечтают убрать несколько сантиметров лишнего жира в области талии, но следовать жестким диетам не хотят. Диетологи рассказали о продуктах, которые помогут сделать живот плоским и похудеть.

Основной задачей для всех людей является нормализация водного баланса. За день необходимо выпивать не меньше 2-х литров простой воды, что поможет улучшить пищеварение, а лишнему жиру станет сложно откладываться на теле. Далее следует отрегулировать питание, исключив жареное, сладкое и соленое. Состояние организма сразу улучшится, человек станет энергичнее, появится хорошее настроение, а тело будет становиться стройнее.

Авокадо, в котором есть калий, способствует выведению жидкости из организма, нейтрализации вредных действий натрия и задержки солей. Полезные жиры и растворимая клетчатка улучшают пищеварение и дают ощущение сытости.

В рацион стоит добавить и имбирь. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, убирая вздутие, тошноту. Хорошим вариантом для похудения диетологи считают арбуз, который насыщает организм, регулирует уровень соли, которая задерживается в нем. Также низкокалорийным продуктом являются помидоры.

Обязательно нужно есть овсянку, помогающую человеку улучшить пищеварительный процесс и избавиться от вздутия живота. Лучше всего употреблять ее на завтрак.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:52

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