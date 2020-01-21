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Ирина Горбачева пожаловалась на главного редактора американского журнала Vogue

В одном из своих недавних интервью Ирина Горбачева пожаловалась на главного редактора американского журнала Vogue. Актриса призналась, что именно Анна Винтур повлияла на то, чтобы ее фото не появилось на страницах модного глянца.
Ирина Горбачева пожаловалась на главного редактора американского журнала Vogue

Весной прошлого года актриса театра и кино Ирина Горбачева очень коротко подстриглась. Знаменитость сообщила о том, что совсем скоро она летит в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в фотосъемке для американского журнала Vogue. Представители модного глянца заинтересовалась звездой после того, как она кардинально изменила свой имидж. Как сообщила Ирина Горбачева, жители США привыкли видеть знаменитостей из России в гламурных образах, а артистка пошла наперекор устоявшемуся стереотипу сделав экстремальную прическу.

Ирина Горбачева была уверена в успехе, но главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур не пропустила ее фотографии. Актрисе очень обидно, ведь она поменяла свои планы и провела на фотосъемках 2 дня, но данная ситуация помогла знаменитости многое переосмыслить и сделать выводы, которые в будущем помогут не повторять таких ошибок.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:41

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