Ирина Горбачева пожаловалась на главного редактора американского журнала Vogue

Весной прошлого года актриса театра и кино Ирина Горбачева очень коротко подстриглась. Знаменитость сообщила о том, что совсем скоро она летит в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в фотосъемке для американского журнала Vogue. Представители модного глянца заинтересовалась звездой после того, как она кардинально изменила свой имидж. Как сообщила Ирина Горбачева, жители США привыкли видеть знаменитостей из России в гламурных образах, а артистка пошла наперекор устоявшемуся стереотипу сделав экстремальную прическу.Ирина Горбачева была уверена в успехе, но главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур не пропустила ее фотографии. Актрисе очень обидно, ведь она поменяла свои планы и провела на фотосъемках 2 дня, но данная ситуация помогла знаменитости многое переосмыслить и сделать выводы, которые в будущем помогут не повторять таких ошибок.