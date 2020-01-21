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Актера Сергея Королева обокрали в гостинице Москвы

Актера Сергея Королева, известного благодаря сериалам «След» и «Универ», обокрали в гостиничном номере Москвы. В общей сумме он потерял 400 тысяч рублей.

Неприятность произошла с актером еще в прошлом году в сентябре, однако журналисты узнали об этом лишь недавно. 50-летний Сергей Королев проводил вечер с недостаточно знакомой девушкой. Когда проснулся утром, то заметил исчезновение своей банковской карты и сотового телефона. После восстановления сим-карты, актер обнаружил списание со своего счета большой суммы денег. После этого он написал заявление в полицию, на основании которого возбудили уголовное дело.

В течение двух месяцев полиция установила личность подозреваемой в совершении кражи. Ей оказалась 29-летняя девушка, которая родилась в Архангельской области. Она была обнаружена в СИЗО, где находилась по подозрению в совершении иного преступления.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:11

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