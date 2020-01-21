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Татьяна Чердынцева попала в серьёзное ДТП после «мистического предсказания» Ольги Мигуновой

Гипнотерапевт Ольга Мигунова рассказала о том, как актриса Татьяна Чердынцева попала в ДТП и серьёзно травмировалась, когда снималась в российской многосерийной ленте «Ученица Мессинга». По словам врача, артистка тогда получила от неё «мистическое предсказание», но не придала ему значения, так как не поверила.
Татьяна Чердынцева попала в серьёзное ДТП после «мистического предсказания» Ольги Мигуновой

В телесериале Татьяна Чердынцева воплощает на экране главную героиню – Ольгу Мигунову, ученицу гипнотизёра Вольфа Мессинга, которая около пяти лет колесила по СССР вместе с эстрадным артистом и его программой под названием «Психологические опыты». Затем она сменила род деятельности, выучившись на психотерапевта.

«Реальная» Мигунова, которая является ещё и заслуженной артисткой РФ, лично консультировала Чердынцеву перед началом работы над многосерийной лентой. Однажды врач-психотерапевт попросила актрису быть особенно осторожной в то время, когда будут идти съёмки 13-й и 14-й серий, на что получила следующий ответ: «Я в мистику не верю».

По словам Мигуновой, находясь на отдыхе в Черногории, ей приснился сон, в котором она попала в автокатастрофу, а спасал её Мессинг. Сновидение оказалось настолько жутким, что проснулась ученица гипнотизёра в холодном поту, после того как её начала будить внучка. Мигунова немедленно набрала телефонный номер Чердынцевой, от которой узнала: актриса попала в серьёзное ДТП, произошедшее в период съёмок 13-го эпизода телесериала. Травмы оказались настолько серьёзными, что пострадавшая заново училась пить и разговаривать.

На время реабилитации артистки работу над многосерийной лентой «Ученица Мессинга» приостановили, а Чердынцева начала верить в мистику, рассказала Мигунова в беседе с журналистами издания «СтарХит».

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:00

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