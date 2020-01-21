Маша Малиновская об отце своего сына: "Мирон с ним не знаком"





Сегодня Маша Малиновская отмечает свой 39 день рождения. В честь праздника она рассказала, что очень гордится сыном Мироном. Он увлекается математикой и шахматами, а знаменитость всячески поддерживает интересы ребенка. По словам телеведущей, они расстались с отцом Мирона, когда она еще была беременна. После рождения мальчика, его родитель ни разу не выходил на связь и не пожелал познакомится с сыном.Также Маша Малиновская сообщила, что не получает никаких алиментов и никакой помощи от бывшего возлюбленного, имени которого она не называет. Мирон спрашивает про отца, но знаменитость даже не знает, что ему ответить. При это телеведущая отмечает, что ей очень обидно за своего ребенка. Маша Малиновская рассказала, что сейчас она не связана отношениями и чувствует себя вполне комфортно без мужчины.