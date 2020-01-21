Елена Воробей сообщила о том, что ей нужна срочная операция
Елена Воробей сообщила о том, что ей нужна срочная операция. Недавно артистка сломала руку, но процесс лечения осложнился тем, что кости неудачно сместились во время сращивания.
Некоторое время назад артистка сообщила поклонникам, что у нее случился перелом руки. Звезда не стала отменять концерты и некоторое время выступала со сломанной конечностью. Однако, на днях она опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где рассказала о том, что лечение осложнилось и теперь ей требуется срочная операция. Знаменитость не теряет оптимизма и в комментарии к своей публикации написала, что всё обязательно будет хорошо. На видео она не теряет позитивного настроя и демонстрирует фанатам травмированную руку.
Поклонники артистки пожелали ей скорейшего выздоровления. Многие фанаты поделились собственными историями травм, после которых удачно восстановились. Подписчики делали знаменитости комплименты, отмечая, что даже в таком состоянии она потрясающе выглядит.
После операции процесс реабилитации может растянуться на месяцы или даже годы. Если процесс сращивания будет протекать удачно, то впоследствии пластину хирурги извлекут.
Некоторое время назад артистка сообщила поклонникам, что у нее случился перелом руки. Звезда не стала отменять концерты и некоторое время выступала со сломанной конечностью. Однако, на днях она опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где рассказала о том, что лечение осложнилось и теперь ей требуется срочная операция. Знаменитость не теряет оптимизма и в комментарии к своей публикации написала, что всё обязательно будет хорошо. На видео она не теряет позитивного настроя и демонстрирует фанатам травмированную руку.
Поклонники артистки пожелали ей скорейшего выздоровления. Многие фанаты поделились собственными историями травм, после которых удачно восстановились. Подписчики делали знаменитости комплименты, отмечая, что даже в таком состоянии она потрясающе выглядит.
После операции процесс реабилитации может растянуться на месяцы или даже годы. Если процесс сращивания будет протекать удачно, то впоследствии пластину хирурги извлекут.