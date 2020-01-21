Елена Воробей сообщила о том, что ей нужна срочная операция

Некоторое время назад артистка сообщила поклонникам, что у нее случился перелом руки. Звезда не стала отменять концерты и некоторое время выступала со сломанной конечностью. Однако, на днях она опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где рассказала о том, что лечение осложнилось и теперь ей требуется срочная операция. Знаменитость не теряет оптимизма и в комментарии к своей публикации написала, что всё обязательно будет хорошо. На видео она не теряет позитивного настроя и демонстрирует фанатам травмированную руку.Поклонники артистки пожелали ей скорейшего выздоровления. Многие фанаты поделились собственными историями травм, после которых удачно восстановились. Подписчики делали знаменитости комплименты, отмечая, что даже в таком состоянии она потрясающе выглядит.После операции процесс реабилитации может растянуться на месяцы или даже годы. Если процесс сращивания будет протекать удачно, то впоследствии пластину хирурги извлекут.