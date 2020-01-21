«Как же эта девочка на Джоли похожа»: В Сети нашли российскую «копию» голливудской актрисы в молодости
Девушка из Северной Осетии Алина Царахова, которая сейчас живет в Москве, своим подписчикам в социальной сети Instagram очень напоминает Анджелину Джоли в молодости. Сама девушка на комментарии о своем сходстве с голливудской актрисой отвечает, что она похожа на папу.
На своей странице в социальной сети Instagram Алина Царахова публикует множество снимков. Все фотографии довольно приличные, ни на одной из них она не позирует в купальнике или с глубоким декольте. Многие ее подписчики проводят сравнение ее внешности с внешностью Джоли в молодости. Девушка обладает «кошачим» взглядом, пышными губами и высокими скулами. Такие черты лица есть и у голливудской актрисы. Однако сама Алина Царахова свое свойство со знаменитостью отрицает и утверждает, что не собирается раскручиваться за счет голливудской актрисы. На комментарий очередного подписчика: «Как же эта девочка на Джоли похожа», она ответила, что похожа на отца.
В своем микроблоге молодая особа также публикует много снимков своего сына Давида.
На своей странице в социальной сети Instagram Алина Царахова публикует множество снимков. Все фотографии довольно приличные, ни на одной из них она не позирует в купальнике или с глубоким декольте. Многие ее подписчики проводят сравнение ее внешности с внешностью Джоли в молодости. Девушка обладает «кошачим» взглядом, пышными губами и высокими скулами. Такие черты лица есть и у голливудской актрисы. Однако сама Алина Царахова свое свойство со знаменитостью отрицает и утверждает, что не собирается раскручиваться за счет голливудской актрисы. На комментарий очередного подписчика: «Как же эта девочка на Джоли похожа», она ответила, что похожа на отца.
В своем микроблоге молодая особа также публикует много снимков своего сына Давида.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:06