«Как же эта девочка на Джоли похожа»: В Сети нашли российскую «копию» голливудской актрисы в молодости

На своей странице в социальной сети Instagram Алина Царахова публикует множество снимков. Все фотографии довольно приличные, ни на одной из них она не позирует в купальнике или с глубоким декольте. Многие ее подписчики проводят сравнение ее внешности с внешностью Джоли в молодости. Девушка обладает «кошачим» взглядом, пышными губами и высокими скулами. Такие черты лица есть и у голливудской актрисы. Однако сама Алина Царахова свое свойство со знаменитостью отрицает и утверждает, что не собирается раскручиваться за счет голливудской актрисы. На комментарий очередного подписчика: «Как же эта девочка на Джоли похожа», она ответила, что похожа на отца.В своем микроблоге молодая особа также публикует много снимков своего сына Давида.