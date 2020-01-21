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Неизвестный кроссовер Renault впервые заметили на улицах Барселоны

На одной из улиц Барселоны очевидцы сняли на фото ранее неизвестный кроссовер французской марки Renault. Автомобиль с концептуальным футуристическим дизайном, вероятнее всего, передвигается с помощью электрической силовой установки.
Неизвестный кроссовер Renault впервые заметили на улицах Барселоны

Эти снимки были присланы в редакцию голландского журнала Auto Week одним из читателей, которому удалось запечатлеть загадочный автомобиль в столице Каталонии. До этого о разработке подобной модели французской компанией нигде не сообщалось. По фото видно, что кроссовер обладает футуристическим дизайном с большим количеством острых углов и передвигается на колесах огромного размера. Вероятнее всего, считают эксперты, очевидцу удалось сделать снимок концептуального автомобиля, которые может быть представлен не Женевском автосалоне уже этой весной.

Никаких других данных об этом экземпляре, кроме его внешности на любительских фото, автомобильным изданиям раздобыть пока не удалось.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:21

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